Bauza define São Paulo com uma alteração para enfrentar o Atlético-PR

O São Paulo foi definido nesta sexta com apenas uma mudança para o jogo de sábado, contra o Atlético-PR, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Edgardo Bauza fez treino tático no estádio pela manhã com o retorno de Calleri na vaga de Alan Kardec, a única alteração no time que domingo passado bateu o Cruzeiro por 1 a 0.

O atacante argentino está a quatro rodadas sem jogar, período em que ficou fora por uma lesão na coxa direita e pela viagem à Europa para cuidar do passaporte. Calleri voltou ao Brasil no último sábado, treinou entre os titulares a semana toda e diante do Atlético-PR vai tentar voltar a marcar pela primeira vez desde o dia 21 de abril.

O treinador realizou um trabalho fechado no Morumbi nesta sexta. Durante 1h30, Bauza trabalhou bolas paradas e posicionamento. O São Paulo está em sexto lugar na tabela e pode terminar a rodada no G4.

Bauza manterá na armação o atacante Ytalo. O reforço ex-Audax teve boa atuação na vaga de Ganso e fez o gol da vitória sobre o Cruzeiro. A defesa também está mantida com Lugano e Maicon, mais Bruno na lateral direita. O jogador foi poupado de alguns treinos no início da semana.

O provável time titular do São Paulo terá: Denis; Bruno, Maicon, Lugano e Matheus Reis; João Schmidt, Thiago Mendes, Kelvin, Ytalo e Centurion; Calleri.