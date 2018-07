Bauza define São Paulo sem quatro titulares para enfrentar o Vitória

O São Paulo não deve ter quatro titulares para enfrentar o Vitória, nesta quarta-feira, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Edgardo Bauza armou a formação sem contar com o meia Michel Bastos, que se recupera de lesão na coxa direita, nem o atacante Kelvin, com dores musculares. Como o argentino também não deve escalar de início Rodrigo Caio e Paulo Henrique Ganso, que voltaram da seleção brasileira, mais uma vez a equipe começará o jogo sem força máxima.

Michel Bastos desfalcou o time nos últimos cinco jogos, voltou a treinar na segunda-feira, mas não integrou o trabalho na manhã desta terça no CT da Barra Funda. O meia deve ser preservado, com Bauza já pensando nas semifinais da Copa Libertadores, assim como Kelvin. O atacante pediu para sair no segundo tempo da partida com o Atlético-PR, no último sábado, por sentir dores na coxa esquerda. O jogador não treinou e dificilmente vai atuar.

Para a vaga dele, Bauza vai apostar novamente em Auro como meia mais aberto pela direita. O lateral de origem teve oportunidade de atuar na posição na derrota por 1 a 0 para o Figueirense, quando foi substituído ainda no intervalo.

Já Calleri volta ao time após ser desfalque de última hora no sábado. Abalado pela morte de um amigo em acidente de moto, o atacante deixou o vestiário do Morumbi para viajar à Argentina.

Já o zagueiro Rodrigo Caio e o meia Ganso, que estavam na seleção brasileira para a disputa da Copa América Centenário, devem se apresentar no CT da Barra Funda na tarde desta terça. Bauza deve poupá-los para evitar mais desgaste.

O São Paulo deve começar a partida contra o Vitória com a seguinte formação: Denis; Bruno, Maicon, Lugano e Matheus Reis; João Schmidt e Thiago Mendes; Auro, Ytalo e Centurión; Calleri.