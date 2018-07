Bauza diz que Calleri está perto de fechar e promete evolução

O técnico Edgardo Bauza destacou nesta quarta-feira a estreia com vitória no comando do São Paulo. O time bateu o Cerro Porteño por 1 a 0 em amistoso no Paraguai, em atuação avaliada como positiva. O argentino garantiu após a partida que até a estreia na pré-Libertadores a equipe vai evoluir e ter condições de apresentar um futebol melhor contra o Cesar Vallejo, do Peru.

"A equipe vai se tornar segura. Em algumas jogadas a equipe se defendeu bem, com comprometimento de todos. Nas próximas semanas vamos trabalhar para que o time tenha mais poder ofensivo e que tenha mais possibilidades de ganhar. Mas ainda temos duas semanas", disse o argentino. Bauza promoveu seis alterações ao longo do segundo tempo, mas manteve a dupla de zaga até o fim, com Rodrigo e Breno, que acabou expulso.

Antes do compromisso pela pré-Libertadores, no dia 3, em Trujillo, o time vai ter a estreia no Campeonato Paulista. O primeiro adversário será o Red Bull, em Campinas, no dia 31. "O mais importante é que ganhamos, mas não estamos felizes com o jogo todo, mas é a primeira vez que atuamos os 90 minutos. Estava calor e com muita umidade", ressaltou o argentino.

Até a estreia em competições oficiais o São Paulo deve ter mais um reforço à disposição. O atacante argentino Jonathan Calleri deve ser anunciado nos próximo dias. "Está perto de se concretizar, mas ainda não está certo. Calleri é um centroavante rápido, com um bom chute. Vem somar ao plantel", comentou Bauza.