Bauza diz que usará reservas do São Paulo por 15 dias no Brasileiro

O técnico do São Paulo, Edgardo Bauza, revelou nesta segunda-feira que pretende preservar o time titular por cerca de 15 dias pensando no confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores, contra o Atlético Nacional de Medellín, provavelmente no dia 6 de julho. Até lá, o São Paulo terá sempre dois jogos por semana pelo Brasileirão.

Em entrevista à Fox Sports, Bauza reclamou do calendário apertado e afirmou que, para poder preparar a equipe, vai poupá-la por no mínimo 10 dias. Isso significaria utilizar reservas diante do Santos (26 de junho), do Fluminense (29 ou 30 de junho) e da Ponte Preta (2 ou 3 de julho).

Ainda por conta da Libertadores, a tendência é que o São Paulo utilize um time alternativo para encarar também o América-MG, dias 9 ou 10 de julho, em rodada que acontecerá entre o jogo de ida e o de volta das quartas de final da Libertadores. Se avançar na competição continental, o São Paulo pega o Corinthians na véspera do primeiro jogo da decisão.