Bauza diz que vinda de Cueva não inviabiliza investida por Maicon

O técnico Edgardo Bauza amenizou nesta sexta-feira a preocupação da torcida do São Paulo pela contratação do zagueiro Maicon. Em entrevista coletiva, o argentino afirmou que o investimento de R$ 9 milhões para trazer o meia Christian Cueva, do Toluca, não impossibilita o desfecho positivo da negociação com o Porto para manter o defensor.

Maicon tem contrato de empréstimo até 30 de junho, sem cláusula de renovação. A diretoria tenta conseguir com o clube português alguma saída para ter o zagueiro nas fases decisivas da Copa Libertadores, a partir de julho. Essa preocupação levou o diretor de futebol Luiz Cunha a pedir demissão na terça-feira, por ter ficado insatisfeito com o investimento do clube em contratar o meia peruano em vez de economizar para negociar o defensor.

"Não tem nada a ver. As conversas com o Maicon começaram um mês antes da chegada de Cueva. Tomara que as conversas com Maicon terminem bem", disse Bauza. O técnico negou ter participação na saída do diretor. "Não acredito que seja por causa de uma intervenção minha, foi uma decisão política. Como já falei com os atletas, isso não compete a nós. O assunto não interfere no nosso trabalho", comentou.

Bauza afirmou que o clube também tenta trazer outros reforços e garantiu que essas buscas não vão sofrer a interferência da vinda de Cueva. O peruano está na Copa América Centenário, nos Estados Unidos, e vai se apresentar ao São Paulo ao fim da competição. O meia assinou contrato por quatro temporadas.