Bauza é anunciado como novo técnico dos Emirados Árabes Unidos

O técnico Edgardo Bauza, demitido pela Argentina em abril, foi anunciado nesta quinta-feira como novo técnico da seleção dos Emirados Árabes Unidos.

Em comunicado, a federação local indicou que o treinador argentino assinou o contrato na presença do secretário-geral da entidade, Hassan al Nemer. Bauza será apresentado na tarde desta quinta-feira em entrevista coletiva realizada em Dubai.

Bauza terá como missão tentar classificar os Emirados Árabes Unidos para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Atualmente, a equipe ocupa a quarta posição do grupo B das Eliminatórias Asiáticas, quatro pontos atrás da terceira colocada, a Austrália.

"Treinar a equipe nacional dos Emirados Árabes é um novo desafio. Desejo ter sucesso nesta missão", indicou Bauza.

O técnico argentino irá substituir Mahdi Ali, que estava no cargo desde 2008 e pediu demissão em abril deste ano.

Contratado pela Associação do Futebol Argentino (AFA) em agosto do ano passado, Bauza foi demitido no último dia 12 de abril, devido aos resultados ruins da 'Albiceleste' nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.