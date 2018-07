Bauza elogia e promete novas chances ao jovem Lucas Fernandes

Após o empate do São Paulo por 1 a 1 contra o Santos na Vila Belmiro, no último domingo, o técnico Edgardo Bauza deixou claro que vai continuar dando oportunidades para o meia Lucas Fernandes, a nova promessa da equipe. O treinador não poupou elogios ao jovem que vem entrando nas últimas partidas.

"O Lucas Fernandes é um atleta com muito futuro. Estamos observando e exigindo, mas com algumas premissas para que ele seja o jogador que pensamos que ele vai ser. Ainda vai dar muito orgulho ao São Paulo", afirmou Bauza em entrevista coletiva.

O jogador de 18 anos entrou no segundo tempo dos duelos com Ituano, Botafogo e Santos. Nos dois primeiros, foi bem, deu maior dinamismo no meio e não se mostrou intimado com a responsabilidade de jogar ao lado de seu ídolo, o meia Paulo Henrique Ganso. No clássico contra o Santos, ele jogou como camisa 10 com a responsabilidade de criar as jogadas de ataque. No final, deu assistência para Alan Kardec definir o empate.

Destaque das categorias de base e promovido ao elenco profissional desde fevereiro, o meia chegou ao clube em 2011. Lucas Fernandes foi camisa 10 do sub-20 nas conquistas da Libertadores da América da categoria - marcou o gol do título na vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool, do Uruguai -, da Copa do Brasil, da Copa Ouro e da Copa RS.