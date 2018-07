Bauza elogia time misto do São Paulo por empate: 'Tiveram gana'

O empate em 1 a 1 do São Paulo com o Coritiba, nesta quarta-feira, deixou o técnico Edgardo Bauza contente, mas não plenamente satisfeito. O argentino comentou depois do jogo, válido pelo Campeonato Brasileiro, que a formação mista produziu bastante em campo por ter pouco entrosamento, porém merecia ter saído do Couto Pereira com a vitória.

A equipe paulista saiu atrás no placar com o gol de Alan Santos, aos 18 minutos do segundo tempo, e igualou aos 34, com Rogério. "O goleiro deles fez defesas importantes. Nossa equipe não teve tempo para trabalhar. A linha defensiva foi a primeira vez que jogou junto. O time teve cinco mudanças e ainda assim, foi protagonista. Vou triste porque estivemos perto de ganhar, mas marcamos um ponto como visitante em um jogo difícil", afirmou.

Bauza não pode escalar cinco titulares. Hudson tem lesão na coxa esquerda e outros quatro foram poupados para evitar desgaste: Bruno, Lugano, Ganso e Calleri. "Estou muito satisfeito com o esforço do time. São atletas que não vem jogando e que mostraram a força e a gana para entrarem. Uma pena que ganharam", disse o argentino, que conta com o retorno dos poupados para o clássico de domingo, com o Palmeiras.

Para a partida no Morumbi o treinador torce para ter à disposição a força máxima. "O que mais quero é recuperar todos os jogadores machucados. Quero com todos para escolher quem está melhor. Tivemos muitos problemas como resultado da quantidade de jogos e viagens", explicou. "Queríamos ter ganho. Fico com o esforço da equipe para não perder e por lutar sempre."