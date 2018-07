Bauza escala São Paulo com Lugano e Ganso para jogo de sábado

No último compromisso antes do esperado jogo com o River Plate, pela Copa Libertadores, na próxima quinta-feira, o São Paulo vai com a força máxima para enfrentar o São Bernardo. O técnico Edgardo Bauza vai fazer apenas duas alterações na equipe e promover as entradas do zagueiro Lugano e do meia Ganso para a partida deste sábado, pelo Campeonato Paulista, no estádio do Pacaembu.

O argentino definiu os titulares em atividade fechada à imprensa nesta sexta, no CT da Barra Funda. Durante 1h30min o técnico fez um trabalho tático e de bolas paradas. Da formação que bateu o Mogi Mirim na terça-feira, saem do time o zagueiro Maicon e o atacante Rogério, que atuou como armador na vaga de Ganso e inclusive abriu o placar da vitória por 2 a 0.

O meia Michel Bastos continua com uma lesão na coxa direita sofrida na derrota para a Ponte Preta e volta a desfalcar o time. A provável formação titular deve ter: Denis; Bruno, Lugano, Rodrigo Caio e Mena; Hudson e Thiago Mendes; Centurión, Ganso e Carlinhos; Calleri. A partida será a última do time como mandante no Pacaembu. O próximo compromisso como mandante deve ser no Morumbi, no dia 13, contra o Palmeiras, também pelo Estadual.

A motivação do time para enfrentar o São Bernardo é poder testar a formação e conseguir uma vitória convincente para dar ânimo ao elenco. O compromisso na Argentina, na quinta, é fundamental para manter o São Paulo com chances de classificação na Libertadores, já que a equipe perdeu em casa na estreia para o The Strongest, clube boliviano que inclusive ganhou também na segunda rodada, ao bater em casa o Trujillanos, da Venezuela.