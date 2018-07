Bauza escala Ytalo como titular no São Paulo contra o Sport

O técnico Edgardo Bauza, do São Paulo, vai apostar em Ytalo como substituto de Calleri para o jogo desta quinta-feira contra o Sport, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Com o atacante argentino por ter sido contra o Flamengo, caberá ao jogador recém-contratado do Osasco Audax a missão de atuar centralizado no setor ofensivo na vaga do artilheiro do clube no ano com 15 gols.

Ytalo ganhou a disputa por vaga com Alan Kardec, que vive má fase e não marca desde 27 de março. Bauza definiu a equipe em treino fechado na manhã desta segunda-feira no CT da Barra Funda. Outra alteração do time é a volta do volante Thiago Mendes, que cumpriu suspensão no último domingo. O jogador retorna na vaga de Artur, volante que estreou como profissional na rodada anterior.

O zagueiro Rodrigo Caio está confirmado como titular após se machucar no treino de terça em dividida com Calleri. O defensor deixou a atividade com dores no joelho esquerdo, mas como atuou normalmente nesta quarta, volta à equipe para atuar ao lado de Maicon no setor. A formação titular deve ter: Denis; Bruno, Rodrigo Caio, Maicon, Matheus Reis; João Schmidt e Thiago Mendes; Kelvin, Ganso e Michel Bastos; Ytalo.

Segundo Bauza, a escolha por Ytalo se explica não pela fase dos atacantes, mas sim pelo estilo do adversário. "É simplesmente pela característica do time que vamos enfrentar, as condições do Ytalo se adequam melhor do que a do Kardec. Ytalo tem melhor técnica individual para jogar de costas", explicou.

A partida com o Sport marca o lançamento da nova camisa dois do São Paulo. Mesmo dentro de casa, o time vai jogar com o uniforme listrado no Morumbi. A última vez em que a equipe usou o uniforme alternativo em um jogo como mandante foi em agosto de 1994.