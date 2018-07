Bauza faz cinco mudanças no São Paulo para o próximo jogo

O São Paulo deve ter cinco mudanças para enfrentar o Coritiba, nesta quarta-feira, no Couto Pereira, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Edgardo Bauza armou o time no treino na manhã desta terça-feira, no CT da Barra Funda, com jogadores pouco utilizados nas últimas partidas nas vagas de atletas desgastados pela sequência de compromissos do time.

O lateral-direito Bruno, o zagueiro Lugano, o meia Paulo Henrique Ganso e o atacante Calleri serão poupados pelo desgaste físico. Além deles, se soma ao grupo de desfalques o volante Hudson, que tem lesão na coxa esquerda e será baixa pelas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Dos titulares que no domingo perderam para o Internacional por 2 a 1, no Morumbi, ficam Denis, Maicon, Matheus Reis, Wesley, Kelvin e Centurión.

A provável formação titular para o jogo em Curitiba deve ter: Denis; Auro, Lucão, Maicon e Matheus Reis; Thiago Mendes, Wesley, Kelvin, Lucas Fernandes e Centurión; Alan Kardec.

A escalação do time misto é parecida à usada na estreia no Brasileirão, quando também fora de casa o São Paulo enfrentou o Botafogo, em Volta Redonda, e ganhou por 1 a 0 com gol em cobrança de falta de Lucas Fernandes.

A partida na primeira rodada, a única vitória do clube como visitante em 2016, teve formação inteira reserva para priorizar na ocasião o confronto com o Atlético-MG, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, jovens como Auro, Matheus Reis e Lucão voltam a ganhar chance para mostrar que merecem uma sequência no time.

O treinador argentino realizou um treino fechado na manhã desta terça no CT da Barra Funda em que trabalhou a parte tática da formação no esquema 4-2-3-1. O jogo no Couto Pereira será às 21h45 desta quarta.