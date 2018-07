Edgardo Bauza faz mistério sobre novo goleiro do São Paulo

A expulsão de Denis contra o The Strongest, nesta quinta-feira, pela Copa Libertadores, deixou o São Paulo com um problema no gol. Como terá de cumprir suspensão automática na primeira partida das oitavas de final, o capitão deixa o técnico Edgardo Bauza sem muitas opções para escolher o substituto que enfrentará o Toluca, do México, na próxima quarta, no Morumbi.

O reserva imediato, Renan Ribeiro, se recupera de cirurgia de apendicite e dificilmente terá condições de atuar. Já o terceiro goleiro, Léo, tem apenas uma partida como titular do São Paulo. Foram 45 minutos de atuação em 2013 em um amistoso contra o Londrina. "Renan Ribeiro está se recuperando, vamos ver como está. Quem estiver melhor vai jogar. Estou esperando", disse Bauza ao canal Fox Sports.

A passagem para as oitavas de final possibilita o São Paulo a trocar três jogadores da listagem inicial dos 30 inscritos na competição. A condição pode dar ao clube a oportunidade até mesmo de contratar um goleiro para que dispute a Libertadores. "Vamos pensar quando chegarmos a São Paulo. Vamos ver em São Paulo qual decisão tomar", comentou o treinador argentino.

No elenco do São Paulo há ainda uma quarta opção no gol. Lucas Perri, de 18 anos, não está inscrito na Copa Libertadores e jamais chegou a ser relacionado mesmo como reserva para alguma partida do time. Por ter apenas três goleiros inscritos na competição, o clube teria de inscrever mais alguém da posição para que possa ao menos ficar como um possível reserva de Léo no jogo contra o Toluca.

"Vamos ver como o Bauza vai jogar, ele é quem vai escolher. Só tenho a ajudar o companheiro agora e dar força para quem for entrar no time", afirmou Denis, que foi expulso em La Paz por retardar um tiro de meta.