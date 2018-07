Bauza faz testes e São Paulo treina com Carlinhos e Kelvin entre os titulares

O técnico Edgardo Bauza aproveitou a manhã de quarta-feira para fazer alguns testes na equipe titular do São Paulo visando o duelo com a Chapecoense, domingo, no Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Carlinhos e o atacante Kelvin treinaram entre os titulares e são favoritos a começar jogando no fim de semana.

Na parte inicial do treino, Bauza esboçou uma formação titular sem zagueiros e goleiro. Carlinhos treinou no lugar do lateral-esquerdo chileno Mena, que está suspenso e trabalhou em outro campo com Maicon e Lugano, enquanto Kelvin, que entrou no decorrer do duelo com o Grêmio após se recuperar de lesão, ocupou a vaga que foi de Centurión no último compromisso do São Paulo.

Assim, a formação principal teve: Bruno, Carlinhos; Hudson, Thiago Mendes, Kelvin, Cueva e Michel Bastos; Gilberto. Reforçada por Maicon, Lugano e Denis, essa é a formação favorita para atuar no fim de semana.

Porém, durante a atividade, Bauza fez vários testes na equipe titular. O recém-contratado Chavez entrou na ponta esquerda na vaga de Michel Bastos, Wesley substituiu Thiago Mendes, enquanto Centurión herdou a posição de Gilberto. Além disso, Chavez e Centurión alternaram o posicionamento.

O São Paulo ainda terá três dias de treinos para o jogo contra a Chapecoense. Ambos os times somam 22 pontos, com a equipe paulista em nono lugar e o time catarinense na décima colocação no Campeonato Brasileiro.