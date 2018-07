Bauza faz nove testes no São Paulo para enfrentar o São Bento

Já classificado no Campeonato Paulista, o São Paulo vai aproveitar a última rodada para fazer testes. Contra o São Bento, neste domingo, em Sorocaba, o técnico Edgardo Bauza poupa titulares ao experimentar reservas e jogadores lesionados.

Devem ser dez mudanças em comparação ao time que na última quarta derrotou o Trujillanos, pela Copa Libertadores. O técnico Edgardo Bauza vai dar chance para Lucas Fernandes, de 18 anos, ser titular e apostar novamente em Centurión. O atacante argentino estava machucado e ficou fora dos últimos jogos, assim como o volante Wesley. A dupla ainda não teve boas atuações na temporada e tem no confronto a chance de mostrar serviço.

O zagueiro Lugano perdeu as últimas três partidas. Recuperado de dores nas costas, o uruguaio assume vaga na defesa até para testar o ritmo de jogo antes de enfrentar o River Plate, na quarta-feira, no Morumbi, pela Libertadores. O confronto com o clube argentino, aliás, é o que faz Bauza dar descanso para os principais titulares.

O São Paulo decide na última rodada apenas o primeiro lugar do grupo contra o Osasco Audax. Para isso, o time do Morumbi vai precisar vencer como visitante pela primeira vez na temporada e ainda torcer contra o adversário.

"Temos dois jogos importantes. Para mim, tem de dar prioridade ao descanso, sim", defendeu o lateral Mena. O trunfo da equipe é viver o melhor momento da temporada. São sete jogos de invencibilidade, sequência que o clube não vive desde o primeiro semestre de 2014.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO X SÃO PAULO

SÃO BENTO: Rodrigo; Regis, João Paulo, Pitty e M. Cordeiro; Fábio Bahia, Igor, Renan e Fernandinho; Edno e Marcos Sena. Técnico: Paulo Roberto Santos.

SÃO PAULO: Denis; Caramelo, Lugano, Lucão e Mena; T. Mendes e Wesley; Centurión, Daniel e L. Fernandes; Alan Kardec. Técnico: Edgardo Bauza.

Juiz: Rodrigo Guarizo do Amaral

Local: Walter Ribeiro, em Sorocaba

Horário: 16h

Na TV: Globo e Band