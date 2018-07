Bauza indica dois jogadores argentinos para o São Paulo

O técnico Edgardo Bauza indicou os dois primeiros nomes para a diretoria do São Paulo visando a próxima temporada e ambos são bem conhecidos do torcedor brasileiro. Casos do lateral-direito Buffarini e do meia Juan Sanchez Miño.

Buffarini, de 27 anos, é um dos destaques do San Lorenzo, ex-clube de Bauza, e já interessou a diversos times brasileiros. O problema, porém, é que ele custa R$ 12 milhões e o São Paulo não tem como pagar esse valor. Assim, o clube procura parceiros para ajudar no negócio, caso contrário, vai conversar com o clube argentino para tentar um desconto.

Já Miño, de 25 anos, pertence a Torino, mas tem atuado emprestado ao Estudiantes. Segundo o jornal argentino Hoy, o jogador, que iniciou a carreira no Boca Juniors e está com conversas bem adiantadas para jogar no Cruzeiro, foi indicado pelo treinador e o São Paulo acredita que isso possa fazê-lo mudar de ideia e decidir jogar no Morumbi.

Bauza deve iniciar os trabalhos na quarta-feira, quando chega ao Brasil. A diretoria são-paulina não projeta quando conseguirá anunciar o primeiro reforço para a próxima temporada.