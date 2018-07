Bauza mexe no time, saca Centurión e coloca Daniel como titular

Não é só na diretoria que o São Paulo tem mudanças. O técnico Edgardo Bauza também mexeu na equipe que apenas empatou com o Trujillanos por 1 a 1 na quarta-feira. Neste sábado, o treinador argentino fechou a preparação antes de viajar a Itu para pegar o Ituano no domingo e sacou Centurión da equipe, dando nova oportunidade a Daniel.

Meia, Daniel foi contratado machucado pelo São Paulo no início do ano passado, depois de se destacar pelo Botafogo, mas não conseguiu uma sequência de jogos no Morumbi em 2015. No domingo passado, recebeu a primeira chance de jogar como titular e não foi mal diante do Palmeiras, saindo aplaudido pela torcida no Pacaembu.

Agora, entre na equipe no lugar de Centurión e forma o trio ofensivo do São Paulo com Carlinhos e Calleri - o argentino volta à equipe depois de cumprir suspensão na Libertadores e joga Alan Kardec para o banco.

Outras duas substituições são causadas por suspensão: Hudson e Bruno levaram o terceiro amarelo no Estadual e dão lugar, respectivamente, a João Schmidt e Mateus Caramelo. Assim, o São Paulo joga domingo á tarde em Itu com: Denis; Mateus Caramelo, Maicon, Rodrigo Caio e Mena; João Schmidt, Thiago Mendes e Paulo Henrique Ganso; Carlinhos, Daniel e Calleri. Rogério, com estiramento muscular, não treinou.