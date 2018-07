Bauza minimiza empate no Morumbi: 'Pontuamos bem fora de casa'

O técnico Edgardo Bauza afirmou não estar preocupado com os jogos que o São Paulo não venceu como mandante no Campeonato Brasileiro. Após o empate sem gols com o Sport, no Morumbi, o terceiro tropeço da equipe em cinco ocasiões, o argentino relembrou que os pontos perdidos não são de tanta importância porque o clube tem conseguido ir bem fora de casa.

Dos 15 pontos na classificação, sete foram conseguidos como mandante e oito como visitante. Bauza atribuiu aos desfalques o rendimento abaixo do esperado em casa, com duas derrotas, um empate e duas vitórias no Brasileirão. "O que mais me preocupa é o nível de alguns atletas, que todos estejam em condições físicas. No último mês tivemos oito ou nove machucados. Podemos perder pontos em casa, mas temos ido bem fora", explicou.

Bauza afirmou que a lista de possíveis desfalques deve aumentar. O atacante Kelvin deixou o campo no segundo tempo com um estiramento na coxa esquerda e será avaliado. "Vamos ter que esperar o exame médico. Em caso dele não poder jogar, podemos escalar Luiz Araújo", afirmou. A baixa preocupa o técnico para as semifinais da Copa Libertadores, contra o Atlético Nacional. O primeiro jogo será em 6 de julho, no Morumbi.

Para o treinador, o empate com o Sport não pode ser credito à ausência de Calleri, artilheiro do time na temporada e suspenso por ter sido expulso contra o Flamengo. "A equipe fez um esforço, tentou ganhar. Buscamos todos os lados, direita, esquerda, por cima, por baixo. Faltou capricho nas finalizações que criamos. Aí está o problema que não nos fez ganhar", disse.