Bauza se preocupa com ausências provocadas pela Copa América

A derrota do São Paulo por 2 a 1 para o Internacional, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, abriu uma fase complicada para o time nas próximas rodadas. Fora conviver com a expectativa para disputar as semifinais da Copa Libertadores, contra o Atlético Nacional, da Colômbia, o elenco terá de tentar suprir as ausências dos titulares Rodrigo Caio e Mena, ambos convocados para a Copa América Centenário.

Chamado para a seleção brasileira, o zagueiro Rodrigo Caio atuou em 24 dos 30 jogos oficiais do São Paulo no ano, enquanto o lateral-esquerdo Mena, com 23 atuações, já se apresentou à seleção chilena. O técnico Edgardo Bauza afirmou que será difícil achar substitutos para a dupla.

"É uma honra que os dois estejam nas suas seleções, mas vamos ter que nos arrumar com o que temos. Chegaremos à semifinal da Libertadores com mais jogos disputados que os outros, então teremos que tentar recuperar os jogadores", afirmou.

Caso Brasil e Chile cheguem às fases finais, a dupla será desfalque por nove rodadas. Até o São Paulo iniciar a disputa das semifinais, no dia 6 de julho, serão mais 11 rodadas do Campeonato Brasileiro pela frente, com a possibilidade de trazer reforços. "Não vou falar nomes, porque seria falta de respeito. Ainda não há nada decidido", afirmou Bauza. O clube contratou na sexta-feira o atacante Ytalo, ex-Audax.

O técnico afirmou que a equipe fez um bom segundo tempo, com nível atuação capaz de levar o São Paulo a resultados melhores. "Tivemos muitas chances claras de gol, com um esforço coletivo. Todos foram buscar o jogo. Se jogamos assim, vai ter muito mais jogos no Brasileiro em que vamos ganhar do que iremos perder", disse.

O elenco se reapresenta nesta segunda-feira pela manhã no CT da Barra Funda e tem como próximo compromisso o Coritiba, na quarta-feira, às 21h45, pelo Campeonato Brasileiro, no Couto Pereira.