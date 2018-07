Bauza muda quatro jogadores no São Paulo para enfrentar o Mogi

O técnico Edgardo Bauza vai promover quatro mudanças no time titular do São Paulo para enfrentar o Mogi Mirim, nesta terça-feira, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista, às 20h30. Em comparação à equipe que no sábado perdeu para a Ponte Preta, o argentino definiu a escalação em atividade nesta segunda-feira com as saídas de Lugano, Wesley, Ganso e Michel Bastos para as entradas de Rodrigo Caio, Centurión, Rogério e Carlinhos.

O São Paulo treinou na manhã desta segunda-feira na presença da imprensa, algo raro na véspera de jogos. Bauza comandou uma atividade tática "fantasma", sem a presença de adversários e depois finalizou o dia com bolas aéreas defensivas. O desfalque principal foi Michel Bastos, que sentiu uma lesão na coxa direita no último sábado e ainda não tem prazo para voltar a atuar. Na vaga dele, Carlinhos será titular na meia esquerda.

As outras três mudanças na formação que começa o jogo nesta terça-feira são para dar descanso aos jogadores. O uruguaio Lugano volta a ser poupado e Rodrigo Caio entra em seu lugar para formar a defesa com Maicon. O argentino Centurión ganha nova chance após duas partidas sem atuar e será o substituto de Wesley. Na armação, Ganso sai e o atacante Rogério entra no time.

A provável formação titular do São Paulo deve ter: Denis; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Mena; Hudson e Thiago Mendes; Centurión, Rogério e Carlinhos; Calleri. A partida contra o Mogi Mirim estava originalmente marcada para a segunda rodada, mas precisou ser agendada para esta terça-feira para não coincidir com o confronto entre o time do Morumbi e o Cesar Vallejo, do Peru, pela fase preliminar da Copa Libertadores.