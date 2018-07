Bauza: 'O que vale é ganhar, nem que seja por meio a zero'

O técnico do São Paulo, Edgardo Bauza, voltou a defender nesta sexta-feira o estilo pragmático de atuar da equipe. O argentino disse não se importar em ganhar os jogos com ampla vantagem de gols ou com atuação convincente, mas tem como prioridade organizar a equipe para atuações convincentes, nem que isso signifique vencer por contagens mínimas.

"O que me interessa é ganhar, se for meio a zero está tudo bem. São três pontos, não tem problema. É claro que eu quero melhorar isso, a equipe tenta ser mais ofensiva quando tem a bola, mas eu pretendo ter uma equipe equilibrada, com ataque e defesa", explicou o argentino em entrevista coletiva no estádio do Morumbi, onde no sábado o time recebe o Atlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro.

O São Paulo treinou no local nesta sexta-feira para se preparar para o confronto com o Atlético-PR, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O discurso de futebol efetivo do argentino se aplica à campanha da equipe na competição. Em seis rodadas, foram cinco gols marcados. A equipe pelo menos conta com o retorno de Calleri à partida, após ausência de quatro rodadas.

Bauza disse não se preocupar com críticas ao rendimento ofensivo do São Paulo e contou estar acostumado com o tema. "Eu já era mal interpretado quando treinava o San Lorenzo, mas fui campeão da América. Isso não me importa. Quero uma equipe competitiva. Minha equipe tem de ser ofensiva com a bola e saber como se defender dos rivais", afirmou o argentino, bicampeão da Libertadores. A outra conquista foi com a LDU, do Equador.

O treinador admitiu a dificuldade para escalar o time para as próximas rodadas por ter alguns desfalques por lesão, como os volantes Hudson e Wesley, mais o meia Michel Bastos e os laterais Carlinhos e Mena. "O Brasil é o único lugar do mundo em que se joga 80 partidas por ano. Nossos atletas não conseguem manter o mesmo rendimento. É a primeira vez que temos tantos lesionados na equipe, é resultado de tantas partidas", comentou.