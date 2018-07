Bauza pede zagueiro, meia e atacante para diretoria do São Paulo

Edgardo Bauza foi anunciado na quinta-feira como novo técnico do São Paulo e já começou a pensar na equipe para o ano que vem. Ele mostrou preocupação com a quantidade de gols que o time tricolor sofreu nesta temporada e pediu para a diretoria a contratação de pelo menos três atletas.

"Temos que ter um zagueiro, um meio-campista e um centroavante. É um clube muito estruturado, muito preparado. Tem quatro ou cinco jogadores brasileiros de grande nível. Quando começar a trabalhar, vou fazer um diagnóstico do que possuo", comentou o treinador, em entrevista ao canal Fox Sports, da Argentina.

Bauza disse que vê qualidade na equipe tricolor, mas o setor defensivo é a região que mais lhe preocupa. "A única forma (de ir bem na Libertadores) é com uma boa equipe. O clube terminou em quarto, classificou na última rodada. É uma equipe que tem tomado muitos gols, o que não é meu costume. Temos de melhorar a quantidade de gols tomados", alertou.

O técnico contou que tem um estilo parecido com o de Juan Carlos Osorio, treinador bastante admirado pelos torcedores do São Paulo. "A equipe estava acostumado a trabalhar com Osorio. Sei como ele trabalha, temos uma metodologia semelhante. Creio que não vou ter problemas, mas tenho que me adaptar rapidamente", explicou.

Ele deve chegar ao Brasil no dia 23, no dia seguinte ao sorteio da Libertadores. Bauza admite que torce para não enfrentar um time argentino. "Tomara que não seja uma equipe argentina. Pode ser o Santa Fé, da Colômbia, que acaba de ser campeão da Sul-Americana. Há outros times importantes também", projetou.