Bauza prevê reestreia de Lugano no São Paulo contra o Rio Claro

A principal contratação do São Paulo para a temporada deve estrear em dez dias. O técnico Edgardo Bauza disse, depois da vitória sobre o César Vallejo, que o zagueiro Diego Lugano está finalizando os trabalhos de recuperação física e a previsão é de voltar a atuar no dia 21, no Pacaembu, quando a equipe recebe o Rio Claro pelo Campeonato Paulista.

"Lugano está um processo de recuperação, está cada dia melhor. Hoje (quarta-feira) trabalhou com todo o grupo. Eu me atreveria a dizer que depois da partida depois com o Corinthians, pelo Paulista, ele pode estar no time", afirmou o treinador. O uruguaio tem treinado com o grupo e esteve no Pacaembu para cumprimentar os colegas depois da vitória por 1 a 0 sobre o Cesar Vallejo.

O resultado positivo valeu a classificação para a fase de grupos da Libertadores, competição que o zagueiro venceu pelo São Paulo em 2005, durante a sua primeira passagem. A diretoria o recontratou no começo do ano para que possa ser o líder do time e, aos 35 anos, passar experiência ao elenco.

Bauza viajou ao Uruguai no fim de 2015 para conversar com Lugano em Montevidéu e saber do interesse em participar da equipe. Os dois se falaram durante três horas e, ao fim do encontro, o técnico aprovou a contratação.

O zagueiro retornou ao Brasil recepcionado por uma multidão de são-paulinos no aeroporto, mas como chegou abaixo do peso ideal, tem trabalhado para recuperar a forma física. A mesma situação se aplica a outro reforço que não atuou nesta temporada. Emprestado pelo Porto, o atacante Kelvin ainda aguarda oportunidade. "Assim que estiver inscrito e habilitado nas competições, vai entrar no plantel", disse o argentino.