Bauza promove voltas de Agüero e Higuaín e mantém Pratto em convocação argentina

O técnico Edgardo Bauza anunciou nesta sexta-feira a lista de 24 convocados para as próximas duas partidas da Argentina nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. Os atacantes Agüero e Higuaín estão na lista e ficarão à disposição para os confrontos diante do Peru, dia 6 de outubro, em Lima, e Paraguai, dia 11, em Córdoba.

Ambos haviam ficado de fora das primeiras duas partidas de Bauza como técnico da seleção. Agüero chegou ser chamado, mas sofreu uma lesão muscular na perna esquerda e precisou ser cortado. Já Higuaín havia sido preterido por opção do treinador, que alegou que o atacante estava "em processo de adaptação em seu novo clube", a Juventus.

Apesar dos retornos dos renomados atacantes, Lucas Pratto segue com espaço na Argentina. O centroavante, titular nas partidas contra Uruguai e Venezuela, foi novamente chamado pelo treinador nesta sexta-feira e, com isso, será desfalque para o Atlético-MG no Campeonato Brasileiro.

A tendência, no entanto, é que Pratto perca ao menos a condição de titular. Isso porque além de Higuaín e Agüero, o ataque da Argentina conta com nomes como Dybala, Ángel Correa e o craque Lionel Messi.

O ex-são-paulino Edgardo Bauza, no entanto, preferiu não fazer previsões sobre alterações na escalação. "Os jogadores se tiram e se escalam sozinho. Quando estão parecidos, como neste caso, é conhecimento, intuição, vê-los treinar, falar com eles. Confio muito nisso."

No restante das posições, a Argentina não teve grandes mudanças em relação à lista anterior de Bauza. O país é o terceiro colocado das Eliminatórias Sul-Americanas, com 15 pontos, um atrás do Uruguai, que lidera.

Confira a lista de convocados da seleção argentina:

Goleiros: Nahuel Guzmán (Tigres-MEX) e Sergio Romero (Manchester United).

Defensores: Facundo Roncaglia (Celta de Vigo), Mateo Musacchio (Villarreal), Ramiro Funes Mori (Everton), Marcos Rojo (Manchester United), Martín Demichelis (Espanyol), Gabriel Mercado (Sevilla), Nicolás Otamendi (Manchester City) e Pablo Zabaleta (Manchester City).

Meio-campistas: Matías Kranevitter (Sevilla), Javier Mascherano (Barcelona), Lucas Biglia (Lazio), Augusto Fernández (Atlético de Madrid), Nicolás Gaitán (Atlético de Madrid), Ever Banega (Inter de Milão), Erik Lamela (Tottenham) e Ángel Di María (Paris Saint-Germain).

Atacantes: Lionel Messi (Barcelona), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Lucas Pratto (Atlético Mineiro), Sergio Agüero (Manchester City), Paulo Dybala (Juventus) e Gonzalo Higuaín (Juventus).