Bauza quer adotar estilo diferente ao de Osorio no São Paulo

Desde que o nome de Edgardo Bauza foi anunciado como novo técnico do São Paulo, às comparações com Juan Carlos Osorio, colombiano que deixou o time tricolor para assumir a seleção mexicana, foram imediatas. O curioso é que os dois treinadores são amigos, mas o novo comandante são-paulino deixa claro que, embora ouça muitos conselhos, tem um estilo bem diferente do antecessor.

“A metodologia de trabalho é diferente. As equipes de Osorio são mais verticais e as minhas são mais de trabalhar a jogada. Temos conversado muito. Sentamos, tomamos café e ficamos horas conversando sobre futebol”, contou o treinador, que assinou na quarta-feira contrato válido por uma temporada com o São Paulo.

As equipes de Bauza, de fato, se destacam pela organização tática e consolidação do setor defensivo. Entretanto, o treinador explica que não se considera refém de esquemas. “Vamos tratar de fazer a metodologia de trabalho para que os jogadores sejam rápidos e estejam fisicamente bem. Não sou treinador de um esquema só e que tem de ser assim e ponto final. O futebol é um esporte que evolui constantemente e temos de saber aproveitar a evolução dos jogadores”, disse o comandante são-paulino.

Osorio deixou o São Paulo, mas seu nome continua bastante ligado ao clube. Tanto que a diretoria tricolor ouviu o treinador antes de formalizar uma proposta para Bauza, que também fez questão de ligar para o comandante da seleção mexicana para saber o que espera do time brasileiro. O presidente da equipe tricolor, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, chegou a admitir que acredita na possibilidade de um dia Osorio voltar ao clube.