Bauza quer conversa 'cara a cara' com Lugano

Logo em sua primeira entrevista coletiva como técnico do São Paulo, o técnico Edgardo Bauza já teve que responder sobre a possibilidade de contar com Diego Lugano. O treinador deu entrevista recentemente para jornais argentinos afirmando que gostaria de contar com o defensor uruguaio. Nesta quarta-feira, porém, ressaltou que antes de dar aval para sua contratação, gostaria de conversar pessoal com o jogador de 35 anos para saber seus reais interesses em retornar ao time brasileiro.

"Sei de tudo que ele (Lugano) representa para a torcida do São Paulo, mas minha relação com os jogadores precisa ser cara a cara para falar se ele tem vontade de jogar no São Paulo mesmo. Vamos esperar para conversar e depois disso podemos tomar uma decisão. Farei isso com todos os jogadores. Acho importante falar e olhar nos olhos para que ele me diga o que gostaria de fazer", explicou o treinador.

Já o presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, lembrou que, além da negociação com Lugano, é preciso também que o clube se acerte com o Cerro Porteño, já que o clube paraguaio tem vínculo com o jogador até o dia 31, mas o contrato prevê a renovação por mais uma temporada.

"O Lugano passa por muitos fatores, inclusive pela chegada desse homem (aponta para Bauza). Temos que ver o vínculo dele com a outra equipe. Sabemos que é uma ansiedade da torcida e que não se resolve em um puro e simples estalar de dedos. Exige complexidade no negócio", disse o dirigente.

Nos bastidores, o São Paulo deixa claro que pretende, sim, tentar a contratação de Lugano, mas não pretende gastar para tirá-lo do Cerro Porteño. O clube paraguaio, por outro lado, avisa que não tem interesse em liberar o jogador, que é considerado um dos alicerces do time para a disputa da Copa Libertadores.

Além de Lugano, a direção deve definir com Bauza nos próximos dias outros nomes para ir atrás. Até o momento, o time tricolor não fez nenhuma contratação.