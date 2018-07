Bauza repete titulares pelo segundo dia seguido no São Paulo

O técnico do São Paulo, Edgardo Bauza, parece já ter uma ideia definida de quem são os seus 11 titulares para a temporada. No treino desta terça-feira pela manhã no CT da Barra Funda, o argentino manteve a formação do dia anterior e repetiu o formato da atividade, com ênfase na parte tática e cuidado com o posicionamento e a compactação das linhas do time.

Bauza começou o trabalho com um treino tático somente para os titulares. Os 11 jogadores foram a campo e sem adversários, simularam movimentações e posicionamento. O técnico orientou bastante e conduzia a bola com os pés por diferentes lados do gramado para estimular a rápida recolocação do time. A atividade teve a presença da equipe formada por Dênis; Bruno, Rodrigo Caio, Breno e Carlinhos; Thiago Mendes, Hudson, Michel Bastos, Ganso e Centurión; Alan Kardec.

O treino teve depois um trabalho tático com a presença dos reservas, que atuaram com um posicionamento bem defensivo. A equipe titular ganhou por 1 a 0, gol de Kardec, e trabalhou bastante a rápida inversão de jogo para superar a marcação adversária. Os reservas atuaram com: Léo; Matheus Caramelo, Lyanco, Lucão e Mena; Matheus Reis, Wesley, Daniel, Reinaldo e Wilder; Rogério.

A formação titular vai ter nos próximos dias a entrada de Lugano no time. O São Paulo anunciou na noite de segunda-feira a contratação do uruguaio de 35 anos, que chega ao Brasil na noite desta terça. O clube ainda não confirmou qual será a data de apresentação dele. O defensor assinou contratou até junho de 2017. Ainda nesta semana, na quinta-feira, o time vai fazer um jogo-treino no CT da Barra Funda, com adversário ainda indefinido.