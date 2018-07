Bauza revela interesse em renovar contrato com o São Paulo

Nesta sexta-feira, pela primeira vez desde que chegou ao São Paulo, em janeiro, o técnico Edgardo Bauza afirmou ter o interesse de renovar contrato com o clube. O argentino assinou vínculo somente até o fim desta temporada, porém está disposto a prolongar a permanência por ter gostado da estrutura da equipe.

"Nestes seis meses, o clube me proporcionou tudo para trabalhar. É um clube de primeiro nível. Eu não sei o tempo que ficarei aqui. Tomara que eu permaneça por um bom tempo, pois estamos fazendo um bom trabalho", disse o argentino. Bauza conseguiu levar o São Paulo até a semifinal da Copa Libertadores, fase a que não chegava desde 2010. O adversário será o Atlético Nacional, da Colômbia, no começo de julho.

O argentino veio ao futebol brasileiro credenciado por títulos da Copa Libertadores pela LDU, em 2008, e San Lorenzo, em 2014, mas afirmou ter consciência de que somente as vitórias podem garanti-lo no cargo. "Os resultados são determinantes, mas podemos seguir trabalhando bem em um campeonato de altíssima exigência", comentou.

Internamente, a diretoria gosta do trabalho de Bauza e elogia a reconstrução do time. O treinador chegou ao clube junto com dois membros da sua comissão técnica fixa, o auxiliar José Di Léo e o preparador físico Bruno Militano.

O treinador teve resultados ruins no Campeonato Paulista e enfrentou algumas adversidades no começo da Libertadores, até o São Paulo reagir e conseguir se tornar o clube brasileiro com a melhor campanha na competição. "Pode ser que nossa equipe não seja muito vistosa, mas somos efetivos. É um time muito duro para o rival. Não será fácil ganhar de nós, pois somos perigosos quando encontramos espaços", comentou.