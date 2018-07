Bauza testa time misto no último treino do São Paulo para clássico com o Santos

Temendo o desgaste físico causado pela sequência de jogos do Campeonato Brasileiro e de olho nas semifinais da Copa Libertadores, o São Paulo deve entrar com time misto na partida contra o Santos pela 11.ª rodada do torneio nacional, no próximo domingo, no Pacaembu. No último treino antes do clássico, neste sábado, o técnico Edgardo Bauza promoveu importantes mudanças no time.

O meia Paulo Henrique Ganso e o lateral-direito Bruno atuaram no time reserva, dando lugar para Luiz Araújo e Mateus Caramelo, respectivamente, entre os titulares. Já Rodrigo Caio fez exercícios físicos com os preparadores físicos do clube, e Thiago Mendes foi poupado para tratar uma fadiga muscular no Reffis.

Por outro lado, o time ganhou os retorno de Huson e Carlinhos, recuperados de lesões musculares, com ambos devendo iniciar o clássico no banco de reservas. Já o argentino Jonathan Calleri, que cumpriu suspensão no empate por 0 a 0 com o Sport na última quinta-feira, assumiu o comando do ataque.

Assim, o time titular no treino deste sábado, com a provável escalação para o San-São, foi: Denis; Mateus Caramelo, Lugano, Maicon e Matheus Reis; Artur, João Schmidt e Ytalo; Michel Bastos, Luiz Araújo e Calleri.

Apesar da escalação nos treinamentos, Bauza despista sobre a equipe que entrará em campo. "Preparamos uma possibilidade de time para o clássico, mas ainda vamos aguardar até a hora do jogo para confirmar a formação", explicou o técnico.

Fora as decisões técnicas de Bauza, o São Paulo tem uma série de desfalques. Lucas Fernandes, Breno e Wellington passaram por cirurgias de ligamento cruzado de joelho, Wesley, Mena, e Kelvin fazem tratamento de estiramentos musculares, e Renan Ribeiro trata uma lombalgia. Além deles, Centurión foi liberado pelo clube para retornar à Argentina e acompanhar a sua avó, que foi hospitalizada.

CONFIRA OS RELACIONADOS

Goleiros: Denis e Léo;

Laterais: Bruno, Carlinhos, Matheus Reis, Mateus Caramelo e Caíque;

Zagueiros: Maicon, Rodrigo Caio, Lugano, Lyanco e Lucão;

Volantes: Hudson, João Schmidt e Artur;

Meias: Paulo Henrique Ganso, Michel Bastos e Daniel;

Atacantes: Calleri, Alan Kardec, Ytalo e Luiz Araújo.