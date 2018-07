Bauza testa time reserva para estreia do São Paulo no Brasileiro

O São Paulo deve ter um time de reservas para enfrentar o Botafogo, domingo, em Volta Redonda, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Edgardo Bauza vai priorizar a disputa das quartas de final da Copa Libertadores contra o Atlético-MG, poupar todos os titulares e, de acordo com a escalação utilizada no treino desta quinta-feira, promover uma estreia.

O volante Banguelê, de 20 anos, foi recém-promovido das categorias de base e deve ganhar a primeira chance. No setor, Bauza deve improvisar ainda o zagueiro Lucão, já que possíveis candidatos à função continuam machucados, como João Schmidt e Breno.

A provável formação titular deve começar com: Renan Ribeiro; Auro, Lugano, Lyanco e Matheus Reis; Lucão, Banguelê e Lucas Fernandes; Wilder, Centurión e Alan Kardec. A partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro será disputada às 11h da manhã. Antes da estreia o São Paulo vai fazer ainda mais dois treinamentos.

Os titulares fizeram um trabalho regenerativo após a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG. O zagueiro Maicon, com problema na coxa esquerda, e o lateral-esquerdo Mena, com entorse no tornozelo direito, passaram o dia no departamento médico e tentam se recuperar para estarem em campo na próxima quarta, em Belo Horizonte.

CIRURGIA

O zagueiro Breno foi submetido a cirurgia nesta quinta-feira para reconstrução do ligamento cruzado no joelho direito. Segundo o clube, o procedimento durou 1h30min e o jogador passa bem. O departamento médico optou pela operação para que o atleta possa se livrar de dores recorrentes. Neste ano ele atuou somente nos três primeiros jogos do time.