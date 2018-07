Bauza testa Ytalo para futuro cenário sem Calleri no São Paulo

A suspensão de Calleri, expulso contra o Flamengo, faz o São Paulo apostar em Ytalo para o jogo desta quinta-feira contra o Sport, às 21h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante ex-Osasco Audax vai atuar pela sétima vez após ganhar a concorrência com Alan Kardec pela vaga do argentino.

A escolha do técnico Edgardo Bauza por Ytalo já representa uma possível tentativa de adaptação ao cenário do elenco sem Calleri. O artilheiro do time no ano com 13 gols tem contrato somente até fim do próximo mês e, com assédio da Europa, dificilmente continuará.

Alan Kardec começou o ano como titular, perdeu a vaga com a chegada do argentino e nas últimas oportunidades, não teve boas atuações. O último gol dele foi no fim de março. Já Ytalo chegou ao clube há um mês e fez gol contra o Cruzeiro.

Bauza explicou ter feito a escolha baseado na característica do adversário. "As condições de Ytalo se encaixam melhor que as de Kardec. Necessitamos de um atleta com boa técnica e creio que ele se acomoda melhor para esse jogo", explicou. A outra novidade na escalação é a volta do volante Thiago Mendes. Após cumprir suspensão, ele retorna na vaga de Artur.

A partida vai marcar a estreia da nova camisa reserva do São Paulo. Desde agosto de 1994, o time não joga no Morumbi como mandante vestido com o uniforme de listras verticais.

O jogo pode ser um dos últimos do zagueiro Maicon pelo clube. O defensor pertence ao Porto e tem contrato de empréstimo válido até 30 de junho. A negociação para tentar renovar a permanência dele não tem evoluído, e o São Paulo admite a dificuldade de contar com o jogador para as semifinais da Libertadores, em 6 e 13 de julho, contra o Atlético Nacional.

"Estamos trabalhando para o Maicon ficar pelo menos até o fim da Libertadores. Mas não posso garantir. É uma negociação difícil", explicou Bauza.

O Sport recebeu nos últimos dias dois jogadores emprestados pelo São Paulo. O atacante Rogério ficará no clube pernambucano até maio. O lateral Auro retorna ao Morumbi no fim do ano. Nenhum deles vai atuar no jogo desta quinta-feira.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X SPORT

SÃO PAULO: Denis; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e M. Reis; J. Schmidt e Thiago Mendes; Kelvin, Ganso e Michel Bastos; Ytalo. Técnico: Edgardo Bauza.

SPORT: Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Rodney Wallace; Rithely, Serginho, Diego Souza, Gabriel Xavier e Everton Felipe; Edmilson. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

Juiz: Rafael Traci (PR)

Local: Morumbi

Horário: 21h

Na TV: Pay-per-view