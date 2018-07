São Paulo treina com Renan Ribeiro no gol e Centurión no ataque

O técnico Edgardo Bauza comandou nesta quarta-feira o último treino do São Paulo antes de enfrentar o Toluca, no Morumbi, pela Copa Libertadores, nesta quinta. E a atividade no local da partida mostrou que o goleiro Renan Ribeiro deve ser o titular na vaga de Denis, suspenso por ter sido expulso no último jogo, e que Centurión pode ser a novidade no ataque.

A equipe fez um treino tático no Morumbi em que ensaiou bolas paradas, saídas de jogo e marcação avançada sobre o adversário. Centurión treinou como atacante porque Calleri está suspenso após ser expulso contra o The Strongest e o substituto imediato, Alan Kardec, está com uma virose e não treinou. O jogador é dúvida para a partida contra a equipe mexicana.

Já no gol, Renan Ribeiro atuou na equipe titular e deve der titular pela primeira vez no ano. Após passar por cirurgia de apendicite em março, o goleiro se recuperou a tempo de ter condições de substituir Denis, que foi expulso nos minutos finais contra o The Strongest, na Bolívia, na última quinta. O outro concorrente à vaga era Leo, que ficará no banco de reservas.

Thiago Mendes apareceu novamente como volante, já que João Schmidt está machucado. Paulo Henrique Ganso treinou como titular na armação das jogadas e Centurión foi posicionado como atacante centralizado.

O provável time titular teve: Denis; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Mena; Hudson e Thiago Mendes; Kelvin, Ganso e Michel Bastos; Centurión.

A partida esta quinta-feira começa às 21h45. O clube vendeu 48 mil ingressos. A carga restante, cerca de 17 mil, são de camarote e cadeiras cativas.