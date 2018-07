Bayer confirma torneio nos EUA ao lado de Corinthians e Flu

Os organizadores da Florida Cup divulgaram nesta quinta-feira um cartaz que confirma a participação do Corinthians em um quadrangular nos Estados Unidos durante a pré-temporada, em janeiro. Fluminense, Colônia e Bayer Leverkusen também disputarão o torneio. O site oficial do Bayer Leverkusen divulgou o pôster do quadrangular e as datas dos jogos.

Os jogos serão disputados em Orlando e Jacksonville nos dias 15 e 17 de janeiro. Os times chegarão nos Estados Unidos dia 9 de janeiro e vão treinar em Orlando. O site do Bayer destaca a participação do atacante Fred, do Fluminense, e do meia Renato Augusto, do Corinthians, que já defendeu o clube alemão.

Nesta quinta-feira, o Estadão publicou que o Corinthians acertava os últimos detalhes para confirmar a presença no torneio. O gerente de futebol, Edu Gaspar, viaja a Orlando neste domingo para inspecionar os campos de treinamento. Para Corinthians e Fluminense, o torneio servirá como uma pré-temporada. Para os clubes alemães, o torneio acontece na pausa de inverno do campeonato alemão.

Veja a tabela dos jogos:

15 de janeiro, em Orlando

Fluminense x Bayer Leverkusen

Corinthians x Colônia

17 de janeiro, em Jacksonville

Bayer Leverkusen x Corinthians

Colônia x Fluminense