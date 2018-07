Bayer Leverkusen admite que Ballack fracassou no clube

"Nós acreditávamos que tínhamos potencial para crescer com a sua personalidade, com

sua aura. O que não aconteceu", disse Wolfgang Holzhaeuser, ao jornal Cologne Express. Ele criticou o comportamento do meia, por considerar que o jogador nem sempre agiu de acordo com o interesse do clube.

Holzhaeuser disse que ele e o diretor esportivo Rudi Voeller conversaram com Ballack, mas "infelizmente sem sucesso". O contrato do meia com o Bayer Leverkusen se encerra após o fim da temporada 2011/2012. Anteriormente, Ballack, de 25 anos, havia indicado que ele não esperava para renová-lo, mas que deseja jogar "em alto nível" por uma ou duas temporadas.

O Bayer Leverkusen também não tem o interesse em manter Ballack. "Nós já dissemos que o contrato provavelmente não será renovado", disse Holzhaeuser . "Ele ainda tem três meses pela frente. Vamos conduzir profissionalmente".