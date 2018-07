Bayer Leverkusen anuncia contratação de zagueiro da seleção austríaca

O Bayer Leverkusen anunciou nesta quarta-feira a contratação do austríaco Aleksandar Dragovic, zagueiro de 25 anos que estava no Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Seu contrato com o time alemão será válido por cinco anos, até 30 de junho de 2021.

Também pretendido pelo Leicester, segundo a imprensa inglesa, Dragovic foi revelado pelo Áustria Viena, passou pelo Basel e chegou ao Dínamo de Kiev em 2013. Ele deixa o país após ter conquistado duas vezes o Campeonato Ucraniano e a Copa da Ucrânia.

"Kiev foi um time importante para mim, mas agora fui atraído pelo Campeonato Alemão, que é uma das melhores ligas do mundo", comentou o zagueiro. "É fantástico que eu tenha vindo ao Bayer, um dos maiores clubes do futebol alemão."

Dragovic também é jogador da Áustria e disputou a Eurocopa deste ano. Em seu novo clube, o zagueiro atuará ao lado de dois companheiros de seleção: o meio-campista Julian Baumgartlinger e o goleiro Ramazan Ozcan. O Bayer Leverkusen estreia sábado no Campeonato Alemão, contra o Borussia Mönchengladbach, fora de casa.