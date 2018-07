Bayer Leverkusen aposta em técnico novato para próxima temporada

O Bayer Leverkusen resolveu apostar num técnico novato para a próxima temporada europeia. Nesta sexta-feira, o clube alemão anunciou a contratação de Heiko Herrlich, que tem apenas uma experiência em time da primeira divisão. Ele acertou contrato de dois anos com a equipe de Leverkusen.

O novo treinador, de 45 anos, chega ao clube embalado por dois acessos no futebol alemão. Ele levou o modesto time do Jahn Regensburg da quarta para a segunda divisão nos últimos anos. Antes teve experiência como treinador da base do Bayern de Munique e da seleção alemã sub-17 e sub-19.

Na primeira divisão, Herrlich teve experiência curta. Ele comandou o Bochum na temporada 2009/2010, quando sua equipe foi rebaixada para a segunda divisão. "Ele gosta de um estilo de jogo mais atrativo, agressivo e ativo, o que é muito perto das nossas expectativas. Temos certeza de que, com nosso elenco, que agora será modificado com a ajuda de Herrlich, vamos ter um bom desempenho na próxima temporada", disse o diretor esportivo do Bayer, Rudi Völler.

Heiko Herrlich vai substituir Tayfun Korkut, cujo contrato não foi renovado no Bayer por causa da fraca temporada apresentada pelo time. Ele havia assumido no lugar de Roger Schmidt, em março deste ano, mas falhou ao tentar buscar ao menos uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.