Bayer Leverkusen bate Hertha e ainda sonha com a Liga dos Campeões

LEVERKUSEN - O Bayer Leverkusen venceu o Hertha Berlin por 2 a 1, neste domingo, e manteve as esperanças de obter uma vaga direta na próxima edição da Liga dos Campeões. Com o triunfo em casa, o time de Leverkusen segue na briga pelo terceiro lugar da tabela do Campeonato Alemão.

Agora, o Bayer soma 51 pontos, na quarta colocação. O Schalke, em terceiro, tem 58 pontos e ainda sonha com o vice-campeonato. O Borussia Dortmund acumula 61 pontos - o campeão antecipado Bayern de Munique exibe 78. Já o Hertha é apenas o décimo colocado, com 37 pontos.

Stefan Kiessling, logo no primeiro minuto de jogo, e Julian Brandt, aos 24, marcaram os gols dos anfitriões. Pelo Hertha, o alemão Sandro Wagner descontou no final da primeira etapa.

HOFFENHEIM VENCE

Ainda neste domingo, o Hoffenheim derrotou o Augsburg por 2 a 0, com gols de Sejad Salihovic e Jannik Vestergaard, ambos no primeiro tempo. Apesar da derrota, o Augsburg segue à frente do Hoffenheim, em oitavo, com 42 pontos. O rival tem 40 e ocupa o nono lugar.