Bayer Leverkusen bate Hertha e fatura 2ª vitória no Alemão

O Bayer Leverkusen não poderia pedir um começo melhor no Campeonato Alemão. Depois de derrotar o Borussia Dortmund na primeira rodada, a equipe alcançou sua segunda vitória na competição ao vencer neste sábado o Hertha Berlin em partida emocionante. Diante de sua torcida, superou a desvantagem no placar em duas oportunidades e venceu por 4 a 2.

Com o resultado, o Bayer é a única equipe até o momento com 100% de aproveitamento e seis pontos. Na próxima rodada, dia 12 de setembro, enfrentará o Werder Bremen em casa. Já o Hertha tem apenas um ponto na tabela e jogará no dia 13 contra o Mainz, também em casa.

Apesar da derrota, foi o time da capital alemã que marcou primeiro neste sábado, com o gol contra de Jedvaj aos 24 minutos. No início do segundo tempo, o próprio Jedvaj se redimiu e deixou tudo igual. Mas o Hertha voltou a ficar em vantagem aos 15 minutos, com Schieber.

Daí para frente, o Bayer dominou a partida e foi buscar a reação. O empate não demorou a sair, aos 17 minutos, com Spahic. Já na reta final da partida, aos 29, Brandt virou. Ainda houve tempo para que Bellarabi marcasse o seu aos 41 e definisse a grande vitória em Leverkusen.

Também neste sábado, o caçula Paderborn conseguiu sua primeira vitória na temporada ao atropelar o Hamburgo mesmo atuando fora de casa. O triunfo por 3 a 0 levou a equipe aos quatro pontos, na segunda posição, enquanto o tradicional Hamburgo estacionou em um. Kachunga, Vrancic e Stoppelkamp foram os autores dos gols.

Nas outras três partidas do dia, destaque para Colonia, que também foi a quatro pontos ao vencer o Stuttgart por 2 a 0, mesmo fora de casa. O Werder Bremen recebeu o Eintracht Frankfurt e não passou de um empate por 2 a 2. Também empatado, mas em 1 a 1, terminou o duelo entre Wolfsburg e Hoffenheim.