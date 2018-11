Bayer Leverkusen bate Stuttgart e afasta má fase no Campeonato Alemão

Depois de amargar duas derrotas contundentes no Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen se reabilitou ao vencer o Stuttgart por 2 a 0, nesta sexta-feira, em casa, na abertura da 12ª rodada da competição.

Com o resultado, o time se distanciou da zona do rebaixamento e assumiu o décimo lugar, com 14 pontos. Já o Stuttgart seguiu afundado na lanterna do torneio nacional, com oito pontos, e ampliou o momento ruim que atravessa.

Os dois gols do triunfo do Leverkusen foram marcados por Kevin Volland no segundo tempo. O primeiro saiu aos 31 minutos, quando o atacante aproveitou uma falha na marcação adversária após cobrança de escanteio e desviou de cabeça para as redes.

Sete minutos depois, em rápido contra-ataque, Volland recebeu cruzamento da direita, ajeitou a bola na meia-lua com o pé esquerdo e acertou um forte e belo chute de fora da área para superar o goleiro Zieler e decretar o 2 a 0.

Antes desta vitória, o Leverkusen havia sido goleado por 4 a 1 pelo Hoffenheim, em casa, e na sequência foi derrotado por 3 a 0 pelo RB Leipzig. Assim, a equipe ganhou confiança e novo ânimo antes de voltar a jogar pelo Alemão apenas no próximo dia 3 de dezembro, contra o Nuremberg, fora de casa. Já o Stuttgart atuará em seus domínios no dia 1, contra o Augsburg.