Bayer Leverkusen confirma venda de Renato Augusto ao Corinthians

LEVERKUSEN - O Bayer Leverkusen confirmou oficialmente nesta quinta-feira que vendeu o meia brasileiro Renato Augusto para o Corinthians. Segundo o clube alemão, o novo contrato do jogador começa a valer a partir do dia 1º de janeiro. Apesar do comunicado, a diretoria corintiana ainda não se manifestou sobre a chegada do reforço.

Os valores do negócio não foram revelados pelo Bayer Leverkusen, mas o Corinthians estaria pagando 4 milhões de euros para ficar com 50% dos direitos do jogador. Assim, Renato Augusto se torna o primeiro reforço corintiano para a próxima temporada depois do título do Mundial, conquistado no último domingo, no Japão.

A contratação de Renato Augusto já era dada como certa, mas faltava a confirmação feita agora. No último sábado, inclusive, ele chegou a receber uma homenagem de despedida durante um jogo do Bayer Leverkusen pelo Campeonato Alemão. A direção do clube alemão fez vários elogios ao brasileiro nesta quinta-feira.

"Renato nos deu momentos de grande futebol. Ele desempenhou um papel importante no desenvolvimento do nosso time", afirmou o diretor do Bayer Leverkusen, Rudi Voeller. Segundo outro dirigente do clube alemão, Wolfgang Holzhäuser, a volta ao Brasil faz parte do plano do jogador de disputar a Copa do Mundo de 2014.

Revelado pelo Flamengo, onde conquistou dois títulos do Campeonato Carioca e um da Copa do Brasil, Renato Augusto está no Bayer Leverkusen desde 2008, quando foi comprado por cerca de 10 milhões de euros. Aos 24 anos, ele chega ao Corinthians para disputar posição no meio-de-campo com os meias Danilo e Douglas.