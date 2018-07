Bayer Leverkusen derrota a Real Sociedad e avança

MANCHESTER - O Bayer Leverkusen entrou na última rodada do Grupo A da Liga dos Campeões em situação complicada, dependendo de uma combinação de resultados para ir às oitavas de final. Mas conseguiu o que precisava nesta terça-feira, ao ganhar da Real Sociedad por 1 a 0 na Espanha e ver o Shakhtar Donetsk perder por 1 a 0 para o Manchester United na Inglaterra. Assim, o time alemão ficou com a segunda vaga da chave, avançando junto com o já classificado líder inglês.

Com os resultados desta terça-feira, o Manchester United terminou na liderança do Grupo A, com 14 pontos, e o Bayer Leverkusen ficou com a segunda vaga, ao somar 10 pontos. O Shakhtar Donetsk foi o terceiro colocado da chave, com oito pontos, e vai agora para a Liga Europa. E a lanterna Real Sociedad foi eliminada com apenas um ponto.

O Shakhtar Donetsk dependia de uma simples vitória nesta terça-feira para ir às oitavas de final da Liga dos Campeões. Mas não resistiu ao atual campeão inglês e acabou perdendo por 1 a 0 no Estádio Old Trafford, em Manchester. Mesmo já classificados, os donos da casa ganharam mais uma vez, graças ao gol do zagueiro Phil Jones aos 22 minutos do segundo tempo, e garantiram a liderança da chave.

Além do tropeço do Shakhtar Donetsk, o Bayer Leverkusen também fez sua parte nesta terça-feira. Diante da já eliminada Real Sociedad, ganhou por 1 a 0 em San Sebastian, na Espanha, com gol de Oemer Toprak aos quatro minutos do segundo tempo. Assim, o vice-líder do Campeonato Alemão comprovou sua ótima fase e avançou na Liga dos Campeões.