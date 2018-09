Bayer Leverkusen derrota Mainz e soma os primeiros pontos no Campeonato Alemão

O Bayer Leverkusen obteve os primeiros pontos no Campeonato Alemão neste domingo, ao vencer o Mainz por 1 a 0, em seu estádio. O único gol da partida foi marcado por Havertz, aos 17 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Leverkusen subiu para o 15º lugar da tabela e saiu da zona de rebaixamento. Já o Mainz, que perdeu pela primeira vez, estacionou nos sete pontos e segue na cola dos primeiros colocados. No momento está na beira da zona de classificação às competições europeias.

Na quinta rodada, o Leverkusen vai visitar o Fortuna Düsseldorf na quarta-feira, enquanto o Mainz receberá o Wolfsburg no mesmo dia.

No outro jogo do Alemão neste domingo, em Frankfurt, o Eintracht e o RB Leipzig ficaram no empate por 1 a 1. Gelson Fernandes abriu o placar para o time da casa, aos 26 minutos da etapa. Emil Forsberg, aos nove minutos da etapa final, empatou a partida.

O Eintracht é o 13º colocado, com quatro pontos. Seu próximo jogo é contra o Borussia Monchengladbach. O RB Leipzig, tem cinco pontos, em décimo lugar. O time volta a atuar, em casa, frente ao Stuttgart.