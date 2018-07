Bayer Leverkusen desperdiça chance de alcançar o 3º lugar no Alemão

O Bayer Leverkusen perdeu neste domingo, 8, a chance de assumir o terceiro lugar no Campeonato Alemão. Em partida válida pela 20ª rodada, a equipe acabou sendo derrotada pelo Werder Bremen por 2 a 1, fora de casa, no Weser-Stadion, num duelo que teve os seus três gols marcados no primeiro tempo.

O empate deixou o Bayer Leverkusen com 32 pontos e na sexta colocação numa acirrada disputa pelo terceiro lugar, que também conta com Schalke 04, o terceiro, e Augsburg, o quarto, ambos com 34 pontos, e Borussia Mönchengladbach, o quinto com 33 pontos.

Agora em oitavo lugar com 26 pontos, o Werder Bremen abriu 2 a 0 na partida deste domingo com os gols marcados por Davie Selke e Zlatko Junuzovic, aos 17 e aos 29 minutos. O gol do Bayer Leverkusen saiu aos 43 minutos, sendo feito por Hakan Calhanoglu.

Assim como o Leverkusen, o Augsburg também perdeu a chance de ultrapassar o Schalke 04 e assumir o terceiro lugar do Campeonato Alemão ao empatar por 2 a 2 com o Eintracht Frankfurt, em casa. O time da casa abriu 2 a 0, com gols de Ragnar Klavan e Raul Bobadilla, aos sete e aos 37 minutos do primeiro tempo.

O Eintracht Frankfurt arrancou o empate com os gols de Stefan Aigner, aos 47 minutos da etapa inicial, e Alexander Meier, aos 25 minutos do segundo tempo. Esta foi a primeira igualdade do Augsburg na competição. E com esse resultado o time de Frankfurt chegou aos 25 pontos, em nono lugar no Campeonato Alemão.