Bayer Leverkusen empata com Hertha Berlin e perde chance de subir para 2º

O Bayer Leverkusen desperdiçou neste domingo a chance de assumir a vice-liderança do Campeonato Alemão. Jogando em casa, empatou sem gols com o Hertha Berlin, pela 9ª rodada. O tropeço encerrou a série de cinco vitórias consecutivas da equipe de Leverkusen e a manteve na terceira posição da tabela.

Ainda invicto na temporada, o Bayer soma 19 pontos, três abaixo do líder Bayern de Munique e apenas um atrás do vice-líder RB Leipzig. Já o Hertha Berlin ocupa o 13º posto, com oito pontos.

A partida em Leverkusen foi marcada pela falta de boas chances de gol. A melhor oportunidade foi uma finalização perigosa de Kerim Demirbay, de fora da área, a favor dos anfitriões. Do lado do Hertha, uma das principais apostas era o brasileiro Matheus Cunha, convocado recentemente tanto para a seleção principal quanto para a olímpica. Mas ele também apresentou performance pouco inspirada neste domingo.

Em outro jogo do Alemão neste domingo, Mainz e Hoffenheim empataram por 1 a 1, na casa do primeiro. Robin Quaison, aos 33 minutos de jogo, abriu o placar para os anfitriões. O empate veio no segundo tempo, aos 17, com Ihlas Bebou. Aos 35, Dennis Geiger foi expulso e deixou o Hoffenheim em desvantagem numérica em campo.

A igualdade levou o Hoffenheim aos nove pontos, na 12ª colocação da tabela. O Mainz ocupa o 16º lugar, dentro da zona de rebaixamento, com apenas cinco pontos.