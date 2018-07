Bayer Leverkusen empata e fica mais longe dos líderes O Bayer Leverkusen ficou mais distante dos líderes do Campeonato Alemão neste sábado ao ficar no 0 a 0 com o Hannover, fora de casa, pela 16ª rodada. Uma vitória deixaria um dos dois times mais perto da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.