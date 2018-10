Bayer Leverkusen faz seis no Werder Bremen e sobe na tabela do Alemão

Fora de casa, o Bayer Leverkusen foi impiedoso neste domingo e goleou o Werder Bremen por 6 a 2, pela nona rodada do Campeonato Alemão. Destaque para Havertz, autor de dois gols. Volland, Brandt, Bellarabi e Dragovic marcaram os outros gols. Pela equipe da casa, Osako descontaram para os anfitriões.

Quem esperava o Werder Bremen dominante em casa se deparou com o Leverkusen abrindo o placar logo no início do jogo. Aos 8 minutos do primeiro tempo, Bellarabi cruzou para Volland abrir o placar. O segundo foi feito por Brandt, pegando rebote do goleiro. No fim da etapa, Bellarabi recebeu na frente e bateu firme.

Na volta do intervalo, o Werder Bremen ensaiou uma reação e fez dois gols, com Pizarro e Osako. A torcida se inflamou com a possibilidade do empate, mas o Bayer Leverkusen fez questão de ampliar a vantagem e garantir a goleada. Quatro minutos depois de sofrer o segundo gol, os visitantes fizeram o quarto com Havertz, que aproveitou uma grande jogada individual. Dragovic fez o quinto e o sexto, aos 32 minutos, foi novamente de Havertz.

Com o triunfo, o Leverkusen chegou aos 11 pontos e subiu na 12ª colocação, mais distante da zona de rebaixamento que já assombrava o clube. Já o Bremen, que com os três pontos assumiria a vice-liderança do Alemão, segue no quarto lugar com 17 pontos.

Na próxima rodada, o Leverkusen encara o Hoffenheim no sábado, às 11h30. No domingo que vem, às 14h, o Werder Bremen desafia Mainz 05.