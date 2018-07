Bayer Leverkusen ganha e adia definição do título

Para ser campeão já nesta rodada, o Borussia Dortmund precisava ganhar fora de casa do lanterna Borussia Moenchengladbach, em jogo que acontece ainda neste sábado, e também dependia de um tropeço do Bayer Leverkusen diante do Hoffenheim, o que acabou não acontecendo.

Assim, o Borussia Dortmund lidera com 69 pontos, podendo chegar a 72 se vencer seu jogo neste sábado. E o Bayer Leverkusen aparece na segunda colocação, com 64. Como ainda faltam mais três rodadas, com nove pontos em disputa, a luta pelo título ainda está aberta.

Jogando em casa, o Bayer Leverkusen levou um gol logo aos 28 minutos - Sigurdsson marcou para o Hoffenheim. Mas conseguiu a virada com Kadlec e Vidal. Assim, ainda sonha com a possibilidade pouco provável de conquistar o título do Campeonato Alemão.

Em outro jogo já disputado neste sábado, o Bayern de Munique arrancou um empate fora de casa com o Eintracht Frankfurt, por 1 a 1. O gol dos visitantes foi marcado só aos 44 minutos do segundo tempo, em pênalti cobrado por Mario Gomez - Rode tinha aberto o placar.

O empate fora de casa levou o Bayern de Munique aos 56 pontos, na quarta colocação e ainda na briga pela vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Está logo atrás do Hannover, que chegou aos 57 após a vitória sobre o Freiburg na última quinta-feira.

Mais três jogos foram disputados neste sábado no Campeonato Alemão: Schalke 0 x 1 Kaiserslautern, St. Pauli 1 x 3 Werder Bremen e Stuttgart 3 x 0 Hamburgo.