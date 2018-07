Bayer Leverkusen goleia e fica perto da classificação

Aos 22 minutos do primeiro tempo, o Bayer Leverkusen abriu o placar, com Eren Derdyok, que completou cruzamento rasteiro de Hanno Balitsch. O segundo gol do time alemão saiu aos 27 minutos da etapa final. Renato Augusto finalizou, encobrindo o goleiro. Claiton Xavier tentou evitar o gol, mas Castro completou para as redes.

Os dois outros gols foram marcados por Sydney Sam. Aos 45 minutos, ele recebeu passe de Stefan Kiessling, driblou o goleiro e tocou para as redes. Já aos 47, Sam definiu a goleada do Bayer Leverkusen com um chute da entrada da área.

O Twente, também conseguiu triunfar fora de casa. Em Moscou, a equipe holandesa derrotou o Rubin Kazan por 2 a 0, em partida disputada no Estádio Luzhniki. Os dois gols da equipe dirigida por Michel Preud''homme saíram na parte final do segundo tempo. Aos 32 minutos, De Jong, de cabeça, marcou após cobrança de escanteio de Theo Janssen. O segundo gol também saiu após escanteio. Dessa vez, Arlauskis defendeu o cabeceio de De Jong, mas Wisgerhof completou para as redes.