Bayer Leverkusen goleia e Hoffenheim encosta nos líderes do Alemão

A rodada do Campeonato Alemão neste domingo começou com o Hoffenheim se aproximando dos líderes da tabela e com uma goleada do Bayer Leverkusen sobre o Freiburg por 4 a 0, diante de sua torcida. Foi a primeira vitória do time de Leverkusen nestas quatro primeiras rodadas do Alemão.

Com quatro pontos, o time chegou ao 12º lugar, distante da briga pela primeiras posições. Kevin Volland foi o maior destaque do time anfitriões, com dois gols, aos 21 e aos 34 minutos de jogo. O volante Charles Aranguiz, ex-Internacional, também deixou sua marca, aos 29. E Julian Brandt selou a vitória, aos 41 minutos da etapa final.

Também jogando em casa, o Hoffenheim tropeçou, mas se manteve próximo aos líderes. O time empatou por 1 a 1 com o Hertha Berlin. O anfitrião abriu o placar com gol de Sandro Wagner aos seis minutos de jogo. Mas o time de Berlim reagiu e buscou o empate com gol de Alexander Esswein aos 10 minutos da segunda etapa.

Com o resultado, o Hoffenheim chegou aos oito pontos e aparece na quarta colocação da tabela, atrás do líder Hannover, com 10. O Bayern de Munique é o vice-líder, com nove, mesma pontuação do Schalke, terceiro colocado.

Estas posições podem mudar ainda neste domingo se o Borussia Dortmund vencer o lanterna Colonia, em casa, no complemento da rodada. O time de Dortmund é o quarto colocado, com sete pontos.