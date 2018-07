Bayer Leverkusen goleia e retoma 4ª posição no Campeonato Alemão

NUREMBERG - O Bayer Leverkusen goleou o Nuremberg por 4 a 1, fora de casa, neste domingo, e recuperou a quarta posição do Campeonato Alemão. O resultado levou a equipe aos 54 pontos, um à frente do Wolfsburg, que no último sábado havia assumido provisoriamente o quarto posto da tabela, com 53 pontos.

No confronto, Spahic abriu o placar para o time visitante aos 16 minutos do primeiro tempo, antes de o Nuremberg empatar apenas depois minutos depois, com Plattenhardt. Na etapa final, porém, Boenisch, aos 3, novamente Spahic, aos 35, e Hilbert, aos 42, selaram a goleada que manteve a equipe da casa na 17ª e penúltima posição da tabela, com 26 pontos, seriamente ameaçada pelo rebaixamento.

No outro jogo disputado neste domingo pelo Campeonato Alemão, o Stuttgart ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento ao bater o Schalke 04 por 3 a 1, em casa, e chegar aos 31 pontos na 15ª posição. Assim, ficou quatro à frente do Hamburgo, o 16º, que se o campeonato tivesse terminado hoje teria de disputar um playoff contra outro rival da segunda divisão para assegurar sua permanência na elite.

Atuando em seus domínios, o Stuttgart chegou a abrir 3 a 0 no placar, com dois gols de Martin Harnik e outro do brasileiro naturalizado alemão Cacau, enquanto o Schalke descontou com Adam Szalai. Com o revés, a equipe de Gelsenkirchen estacionou nos 58 pontos, na terceira colocação, e se distanciou da briga pelo vice-campeonato. O Borussia Dortmund, que no último sábado derrotou o Mainz por 4 a 2, em casa, chegou aos 64 pontos na vice-liderança - campeão com bastante antecipação, o Bayern de Munique ostenta 81 no topo.