Bayer Leverkusen goleia Hoffenheim e assume vice-liderança do Campeonato Alemão

A 19.ª rodada do Campeonato Alemão, aberta sexta-feira, está sendo, até agora, muito boa para o Bayer Leverkusen, que goleou o Hoffenheim por 4 a 1 fora de casa, no estádio Sinsheim, neste sábado, e, com isso, pulou da quinta colocação para a vice-liderança.

O time do brasileiro Wendell construiu o placar elástico com gols do jamaicano Bailey, do austríaco Baumgartlinger e dois do argentino Lucas Alario. O resultado deixou o Bayer Leverkusen com 31 pontos. Apesar de estar na segunda posição, a distância para o líder Bayern de Munique é grande - 13 pontos -, sendo que o primeiro colocado só vai entrar em campo neste domingo. O Hoffenheim, por sua vez, é o nono colocado, com 27 pontos, próximo da zona de classificação à Liga Europa.

Quem também se deu bem na rodada foi Borussia Mönchengladbach, que venceu o Augsburg por 2 a 0, em casa. Ginter e Hazard, no começo e no final da partida, marcaram os gols da vitória que deixa o time de Mönchengladbach na quarta posição, com os mesmos 31 pontos de Leverkusen e RB Leipzig, mas atrás dos rivais por ter saldo de gols inferior. O Augsburg ocupa a oitava posição, com 27 pontos.

Antes vice-líder, o RB Leipzig caiu para a terceira posição pois não fez sua parte e foi derrotado de virada pelo Freiburg por 2 a 1, na casa do adversário. Timo Werner abriu o placar para o Leipzig, mas Janik Haberer e Robin Koch viraram para o Freiburg, que subiu para a 12ª posição, com 23 pontos, se distanciando da zona de rebaixamento.

Em outros jogos disputados neste sábado, o Mainz bateu o Stuttgart por 3 a 2 e o Wolfsburg foi derrotado pelo Eintracht Frankfurt em casa por 3 a 1. Wolfsburg, Stuttgart e Mainz somam 20 pontos e ocupam a 13ª, 14ª e 15ª posição, respectivamente. O Frankfurt é o sétimo, sendo o primeiro clube fora da zona de classificação para a Liga Europa, com 30 pontos.